Эксперты назвали автомобили, чаще всего попадающие в аварии

По данным специалистов carVertical, обнародовавших ежегодный отчет с различными эксплуатационными данными по авторынку, наиболее часто попадающими в ДТП автомобилями оказались модели BMW. Информация была собрана на основе баз данных по VIN-номерам и отчетам об истории машин, причем сразу на нескольких рынках. В частности, Германии, Украины, Прибалтики, Белоруссии и России.

Примечательно, что по совокупности полученных сведений, за минувший год ущерб, нанесенный владельцам BMW при авариях, превысил 3,3 млрд евро! Судя по всему, не зря изделия баварской марки возглавляют антирейтинг повреждений — 47,77% из всех автомобилей с пропеллером на капоте побывали в ДТП.

Не исключено, что причиной тому — сильно «уставшее» состояние раскатывающих по миру автомобилей. Так, согласно статистике, стареньких BMW оказалось много больше, чем легковушек других брендов. К примеру, из проверенных в прошлом году «баварцев», почти 41% машин оказались 1990—2010 годов выпуска. Для сравнения: у Audi этот показатель не превышает 20%, а у Volkswagen — и 15%.

Впрочем, автомобили BMW, выпущенные и после 2010 года, попадают в аварии — 52% более свежих поделок этой немецкой марки в ходе ДТП получили существенные повреждения.