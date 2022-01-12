Citroёn C5 Aircross первым из мирового автопрома избавился от двухэтажных фар

Фото производителя.
Citroёn считается едва ли не первым производителем, чьи дизайнеры начали применять так называемую двухэтажную оптику — во всяком случае, двухуровневые фары примерил еще C4 Picasso второго поколения. А сейчас французы решили отказаться от приема, успевшего стать мейнстримом.
Алексей Кованов

Теперь компактный кроссовер Citroёn C5 Aircross примерил полностью иное оформление передней части кузова: на смену отдельным сегментам пришли цельные блок-фары, которые стилистически продолжаются хромированным рисунком на решетке радиатора.

В остальном рестайлинг вышел достаточно скромным. Даже задние фонари сохранили форму, хотя изменили «световой рисунок». Также список измнений продолжают 18-дюймовые диски, для которых дизайнеры придумали интересный рисунок.

Фото производителя.

Передняя панель — новая, а ее центром выступает 10-дюймовый «планшет» медиасистемы, под которым теперь располагаются дефлекторы вентиляции. Руль стал трехспицевым, а вместо традиционного рычага трансмиссии прописался модный джойстик.

В Европе продажи рестайлинговых машин начнутся до конца первого квартала, но на других рынках, включая российский, посвежевший SUV придется подождать. У нас, напомним, модель оснащается бензиновым 1.6 THP (150 л. с.) и дизельным 2.0 HDi (180 л. с.).

Кстати, недавно другой французский кроссовер — новый Citroën C3 Aircross — поступил в салоны официальных дилеров в России. Машина предлагается с тремя вариантами сочетания двигателя и коробки передач. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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12 января 2022
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