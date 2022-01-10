5 новых кроссоверов, которые разорвут российский рынок в 2022 году

Nissan Pathfinder

Следом идет долгожданная новинка от Nissan. Наконец к нам едет кроссовер Pathfinder, который должен появиться у дилеров уже в феврале. Ожидается, что кроссовер нового поколения предложат в четырех комплектациях. В базовой есть семь подушек безопасности, трехзонный климат, а также подогрев лобового стекла, руля и сидений. Интересно и то, что автомобиль предлагает восемь посадочных мест: третий ряд теперь вмещает троих седоков.

Под капотом — 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 288 сил, который достался от прошлой модели. Он работает с девятиступенчатым «автоматом». Ну а привод только полный. То, что нужно нашему покупателю!

Kia Sportage

Корейцы порадуют своей «бомбой» — то есть пятым поколением Kia Sportage. У нас станут продавать удлиненные версии модели, которые начали собирать в Калининграде.

Что касается моторов, то тут есть изменения. Старший 2,4-литровый агрегат поменяли на 2,5-литровый двигатель серии Smartstream, мощностью 190 л. с. А вот базовый 2-литровый агрегат остался прежним. Тип привода — передний, либо полный, и в зависимости от этого «автомат» будет шести- или восьмиступенчатым.