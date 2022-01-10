5 новых кроссоверов, которые разорвут российский рынок в 2022 году

Haval Dargo
Китайский автопроизводитель Haval представит кроссовер Dargo, который в Поднебесной называется DaGou, то есть «крутая собака». Машину будут собирать под Тулой, что поможет сдержать цены, и это радует. От варианта для рынка Китая российская модификация будет отличаться трапециевидной решеткой радиатора, иными бамперами и отсутствием хромированных деталей.
Ожидается, что нашим покупателям предложат машины с наддувным бензиновым агрегатом мощностью 211 л. с., который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.
Nissan Pathfinder
Следом идет долгожданная новинка от Nissan. Наконец к нам едет кроссовер Pathfinder, который должен появиться у дилеров уже в феврале. Ожидается, что кроссовер нового поколения предложат в четырех комплектациях. В базовой есть семь подушек безопасности, трехзонный климат, а также подогрев лобового стекла, руля и сидений. Интересно и то, что автомобиль предлагает восемь посадочных мест: третий ряд теперь вмещает троих седоков.
Под капотом — 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 288 сил, который достался от прошлой модели. Он работает с девятиступенчатым «автоматом». Ну а привод только полный. То, что нужно нашему покупателю!
Kia Sportage
Корейцы порадуют своей «бомбой» — то есть пятым поколением Kia Sportage. У нас станут продавать удлиненные версии модели, которые начали собирать в Калининграде.
Что касается моторов, то тут есть изменения. Старший 2,4-литровый агрегат поменяли на 2,5-литровый двигатель серии Smartstream, мощностью 190 л. с. А вот базовый 2-литровый агрегат остался прежним. Тип привода — передний, либо полный, и в зависимости от этого «автомат» будет шести- или восьмиступенчатым.
Geely KX11
Geely обещает во второй половине года показать флагманскую модель KX11, которая базируется на платформе CMA. Напомним, что «тележка» разработана специалистами Volvo. Про версии для России пока информации нет, но в Китае под капотом кроссовера работает наддувный бензиновый агрегат объемом 2 л и мощностью 218 л. с. Серии Drive-E. То есть этот мотор тоже разработала Volvo.
Changan Uni-K
Наконец, Changan в первом квартале этого года обещает начать продажи полноразмерного кроссовера Uni-K, который сменит модель CS75 FL. Новинка уже прошла сертификацию, так что старт продаж — лишь вопрос времени.
Силовой агрегат новинки представляет из себя 226-сильный бензиновый мотор, работающий с восьмиступенчатым «автоматом». А привод, в зависимости от оснащения, может быть передним или полным. По размерам Uni-K похож на Nissan Murano и Lexus RX. Думаем, с «Мурано» он и будет конкурировать.