John Deere представил трактор, которому больше не нужен тракторист

При этом находиться в поле для контроля работы трактора не нужно — все процессы можно отслеживать онлайн, просматривая в режиме реального времени видео и данные. За счет этой информации можно регулировать скорость, глубину обработки почвы и многое другое.

В случае каких-либо отклонений от нормального хода работы аграрии получат уведомления, что позволит им тут же удаленно внести корректировки для оптимизации производительности машины. В общем, добро пожавловать в эпоху всеобщей автономности!

И продолжая тему. Международная премия «Трактор года» присуждается вот уже почти четверть века. В нынешний жюри входят 26 ведущих журналистов, пишущих об агротехнике, что представляют 25 стран Европы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие тракторы особенно впечатлили экспертов по итогам недавнего голосования.