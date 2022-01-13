John Deere представил трактор, которому больше не нужен тракторист

Фото производителя.
Компания John Deere представила полностью автономный трактор, готовый к запуску в массовое производство. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в США такая техника станет доступна для заказа до конца наступившего 2022 года.
Алексей Кованов

Инновационный (привет родному Сколково!) трактор оснащен шестью парами стереокамер, что позволяет обнаруживать препятствия во всех направлениях и рассчитывать расстояние. Изображения, снятые камерами, передаются через нейронную сеть, которая классифицирует каждый пиксель примерно за 100 миллисекунд и при обнаружении препятствия определяет, продолжать ли машине двигаться или остановиться.

Машина также постоянно проверяет свое положение с погрешностью менее 2,5 см, чтобы всегда работать строго в заданном месте. Поэтому трактор достаточно доставить в поле и настроить для автономной работы. Запуск машины производится со смартфона.

Фото производителя.

При этом находиться в поле для контроля работы трактора не нужно — все процессы можно отслеживать онлайн, просматривая в режиме реального времени видео и данные. За счет этой информации можно регулировать скорость, глубину обработки почвы и многое другое.

В случае каких-либо отклонений от нормального хода работы аграрии получат уведомления, что позволит им тут же удаленно внести корректировки для оптимизации производительности машины. В общем, добро пожавловать в эпоху всеобщей автономности!

И продолжая тему. Международная премия «Трактор года» присуждается вот уже почти четверть века. В нынешний жюри входят 26 ведущих журналистов, пишущих об агротехнике, что представляют 25 стран Европы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие тракторы особенно впечатлили экспертов по итогам недавнего голосования.

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13 января 2022
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