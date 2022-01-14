Российские владельцы Tesla массово пожаловались Илону Маску на проблемы с эскплуатацией

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Российские владельцы электромобилей Tesla организовали массовую встречу, в ходе которой записали специальное видеообращение к бизнесмену, оснавателю компании Tesla Илону Маску. Теславоды пожаловались на целый ряд проблем, связанных с эксплуатацией модных в узких кругах машин.
Лика Затворная

Автовладельцы электрокаров «Тесла» обратились к Илону Маску с просьбой как можно быстрее открыть в России официальное представительство марки. Также обладатели пресловутых электромобилей пожаловались на отсутствие инфраструктуры и профильных сервисных центров, способных должным образом обслуживать эти машины.

Справедливости ради стоит сказать, что на обращение русских поклонников «зеленого» транспорта Илон Макс даже не поленился ответить, заявив о стараниях оперативно работать над тем, «чтобы поддержать автовладельцев по всему миру».

Напомним, что в прошлом году Илон Маск обмолвился о планах открыть в нашей стране официальный офис компании. Правда, дальше слов пока дело так и не дошло.

АЗС, дилеры, ДВС, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны, электромобили
14 января 2022
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