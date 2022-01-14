Российские владельцы Tesla массово пожаловались Илону Маску на проблемы с эскплуатацией

Автовладельцы электрокаров «Тесла» обратились к Илону Маску с просьбой как можно быстрее открыть в России официальное представительство марки. Также обладатели пресловутых электромобилей пожаловались на отсутствие инфраструктуры и профильных сервисных центров, способных должным образом обслуживать эти машины.

Справедливости ради стоит сказать, что на обращение русских поклонников «зеленого» транспорта Илон Макс даже не поленился ответить, заявив о стараниях оперативно работать над тем, «чтобы поддержать автовладельцев по всему миру».

Напомним, что в прошлом году Илон Маск обмолвился о планах открыть в нашей стране официальный офис компании. Правда, дальше слов пока дело так и не дошло.