Водители по всему миру бросились скупать электромобили Volkswagen

По результатам прошлого года доля полностью электрических, а также гибридных автомобилей выросла с 4 до 7,5% от общего объема продаж марки. Причем активнее всего «зеленые» машины Volkswagen набирали популярность в США, Китае и Германии. Самой востребованной моделью в свой первый же год жизни стала ID.4. На этот кроссовер пришлась почти половина от всех заказов «чистых электричек», а именно 119 650 штук.

Что же касается других электромобилей, то вторую строчку в рейтинге продаж с результатом в 76 000 проданных экземпляров занимает Volkswagen ID.3. Следом идут e-up! (около 41 500 единиц) и ID.6, который представлен только в Китае (чуть меньше 18 000 единиц). В целом же объемы реализованных «электричек» подскочили на 97% (263 000 ед.), а подключаемых гибридов — на 33% (106 000 ед.).

Если говорить об автомобиля с традиционными ДВС, то мировые продажи марки сократились в 2021 на 8,1%. Положительную динамику продемонстрировали разве что рынки Северной Америки (+13%), Ближнего Востока и Африки (+8,9%), а также Азиатско-Тихоокеанский региона (6%).

Кроме того, в Volkswagen отметили, что продолжает стремительно расти сегмент SUV. Его доля в общем объеме продаж марки увеличилась с 34,8 до 40%.