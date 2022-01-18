Новая волна: у рестайлинговой LADA Vesta будет очень необычная передняя панель

LADA Vesta FL должна появиться на рынке через несколько месяцев. Обновление принесет полностью другое торпедо, верхняя часть которого напоминает этакую «волну». При этом панель сохранит «двухэтажную» структуру, а между «этажами» протянется молдинг из цветного пластика. Поставщики завода уже осваивают отливку нужных деталей.

Увы, но, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», доводка новинки затягивается: современный мультимедийный комплекс, большой экран которого разместится по центру передней панели, пока работает со сбоями. Более того, из-за проблем по части программного обеспечения, машины могут глохнуть на ходу! Впрочем, нет сомнений, что вазовским «электронщикам» удастся решить проблему.

В любом случае, продажи товарных экземпляров начнутся не раньше мая, так как «Весте» предстоит встать на конвейер, а затем всем дилерам LADA будет необходимо собрать необходимый запас машин. Этого же прогноза придерживаются источники портала «АвтоВзгляд» на АВТОВАЗе, аккуратно отмечая, что дебют обновленной машины вообще может сдвинуться на лето…