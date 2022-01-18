«Злюка» за 2,5 млн: обзор самой крутой и дорогой LADA Vesta в России

Всевозможных тюнинг-ателье в России нынче пруд пруди, а потому чтобы впечатлить соседей по гаражу или друзей-тазоводов достаточно обзавестись любой гражданской «Ладой», да кругленькой суммой на банковской карте — умелым рукам под силу осуществить любую, даже самую смелую фантазию доморощенного гонщика. Но можно пойти и иным путем: заказать с завода Vesta R1 — по-своему уникальный автомобиль.
ОТКУДА
«Эрка» разрабатывалась специально для «Рождественской гонки» — ежегодного мероприятия в Сосновке (Самарская область). Впервые «злая» Vesta вышла на трек в 2017-м, а три года спустя представители спортивного подразделения LADA объявили, что приобрести такую машину в личное пользование может, по сути, любой желающий. Тогда ее стоимость начиналась от 2 млн рублей. Сейчас же (подорожание всего и вся, инфляция) речь идет уже о 2,5 млн. в дешевеющей исконно русской валюте.
Справедливости ради стоит сказать: Vesta R1 — не самый мощный заводской автомобиль. Напомним, что спортивная линейка LADA также включает Vesta 1.6t (255 сил, 340 Нм) и Vesta Sport TCR для кольцевых гонок (340 сил и 410 Нм). Но сегодня не о них. Давайте лучше посмотрим на более приземленный вариант для покупателей, нацелившихся на Vesta R1. Чем же этот автомобиль способен поразить?
Внешне опознать Vesta R1 можно разве что по спойлеру на крышке багажника да «боевой» резине с вылетом шипов 4,5 мм — в остальном все та же примелькавшаяся четырехдверка. Да, визуальных отличий почти нет, зато сколько любопытных метаморфоз приключилось с «железом». Самые глубокие затронули силовые агрегаты, хотя тольяттинцы также «перетряхнули» подвеску и поработали с тормозами. Но обо всем по порядку.
ЧТО
Под капотом Vesta R1 «прописался» мотор с индексом 21805−37 — основательно модифицированный 21126 от Kalina NFR. Иные распредвалы, повышающие эффективность агрегата «на верхах», опоры и ресивер, магические настройки, впуск и выпуск. В конечном счете, это позволило снять с 1,6-литрового «шестнаря» аж 170 л. с. и 175 Нм. Коробка в паре с ним тоже нестандартная — кулачковая. С тросом, короткими ходами и блокировкой переднего дифференциала.
Доработки шасси, «заточенного» под зимние трековые гонки, скромнее: они включают разве что новые, спортивные амортизаторы и пружины. Тормоза барабанные, с двухконтурной системой. Но интересно, что разделение идет по принципу передняя/задняя ось, а не диагонали. Из прочего — отсутствие ABS и ESP, дополнительная защита днища. Ну и, разумеется, перелицованный салон, из которого «выбросили» все лишнее. Что, уже задымились волосы на лысине?
Первое, что обращает на себя внимание — крутая приборная панель. Это — продукт российской компании Ferrum. Место экрана мультимедийного комплекса занял блок всевозможных тумблеров. Спортивное рулевое колесо, «ковши». Кстати, водительское кресло в Vesta R1 можно регулировать — двигать вперед/назад. Это важно, потому что в «Рождественской гонке», на которую ориентирован седан, у пилотов нет «своих» машин: они между заездами «перепрыгивают» из одной в другую.
Если присмотреться к рычагу коробки передач, то можно заметить, что он чуть выше, чем у обычной «Весты». Цепляет взгляд и антибликовый материал отделки торпедо — чтобы отраженные лучи не слепили пилотов. Разумеется, не обошлось без каркаса безопасности, шеститочечных ремней и автоматической системы пожаротушения. В общем, минимум комфорта — максимум эффективности.
ЗАЧЕМ
Как уже было сказано, LADA Vesta R1 в таком исполнении оценивается в 2,5 млн рублей. Немного — по меркам автоспорта, но все же… зачем? На дорогу на «эрке», понятное дело, не выедешь, в ралли, кросс или какую другую дисциплину не сунешься — машина омологирована исключительно для «Рождественской гонки». А чтобы попасть на нее, нужно для начала выиграть какой-либо автомобильный чемпионат…
Да, суть «Рождественской гонки» в том, что на трассе собираются чемпионы, обладатели кубков России, пилоты, защищающие честь страны в международных соревнованиях. На старт выходят мастера самых разных дисциплин, начиная от «кольца», заканчивая картингом. Например, в этом году, в 24-й гонке, свои силы пробовал даже небезызвестный Аркадий Цареградцев — российский король дрифта.
По итогу завсегдатай RDS GP занял 10-е место из 17 — неплохо для пилота, который гонялся на переднем приводе и боевом шипе в последний раз в начале 2010-х. Кстати, «выбил» Цареградцева из соревнования Виталий Петров — первый российский гонщик Формулы-1. Минувшая «Гонка чемпионов» стала для «Выборгской ракеты» третьей. И на этот раз Петров выступил без технических заминок, замкнув ТОП-5.
Четвертым стал раллист Дмитрий Воронов, уступивший «бронзу» одному из самых титулованных пилотов страны Дмитрию Брагину. За «Ладью» же, переходящий приз гонки, отчаянно сражались земляки, партнеры по команде LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин и Кирилл Ладыгин. Победил по итогам Ладыгин — между прочим, уже в 8-й раз в истории гонки. Да, и здесь будет уместно вспомнить Льюиса Хэмилтона, которому 8-е чемпионство в Формуле-1 так и не далось…