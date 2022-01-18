«Злюка» за 2,5 млн: обзор самой крутой и дорогой LADA Vesta в России

Всевозможных тюнинг-ателье в России нынче пруд пруди, а потому чтобы впечатлить соседей по гаражу или друзей-тазоводов достаточно обзавестись любой гражданской «Ладой», да кругленькой суммой на банковской карте — умелым рукам под силу осуществить любую, даже самую смелую фантазию доморощенного гонщика. Но можно пойти и иным путем: заказать с завода Vesta R1 — по-своему уникальный автомобиль.

ОТКУДА

«Эрка» разрабатывалась специально для «Рождественской гонки» — ежегодного мероприятия в Сосновке (Самарская область). Впервые «злая» Vesta вышла на трек в 2017-м, а три года спустя представители спортивного подразделения LADA объявили, что приобрести такую машину в личное пользование может, по сути, любой желающий. Тогда ее стоимость начиналась от 2 млн рублей. Сейчас же (подорожание всего и вся, инфляция) речь идет уже о 2,5 млн. в дешевеющей исконно русской валюте.

Справедливости ради стоит сказать: Vesta R1 — не самый мощный заводской автомобиль. Напомним, что спортивная линейка LADA также включает Vesta 1.6t (255 сил, 340 Нм) и Vesta Sport TCR для кольцевых гонок (340 сил и 410 Нм). Но сегодня не о них. Давайте лучше посмотрим на более приземленный вариант для покупателей, нацелившихся на Vesta R1. Чем же этот автомобиль способен поразить?