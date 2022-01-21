Vlada 4x4: зачем на автосалоне в Токио показали новую старую «Ниву»

Классику отечественного автопрома выставили в Токио под названием Vlada 4×4 и она почти ничем не отличается от тех машин, которые продают в России. Под капотом автомобиля работает 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л. с. в паре с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода. У «Влады» появился лишь новый цвет кузова, дополнительная оптика и иные, нежели у серийной модели, шины.

Похвально, что внедорожник, чья конвейерная сборка началась весной 1977 года, то есть во времена СССР, наконец-то предложили японцам. Может быть, азиаты даже оценили эту шутку. Только вот пока не ясно, пройдет ли модель сертификацию для того, чтобы официально продаваться на рынке Японии.

Еще один вопрос — соответствует ли двигатель экологическим нормам, которые приняты в стране. Если нет, то появление «Влады» можно оценивать, как попытку подразнить посетителей моторшоу новым старым олдтаймером у которого на самом деле есть множество достоинств. Главные благодетели — это потрясающая проходимость и возможность ремонта в любом гараже, даже японском.