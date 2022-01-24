Кроссовер Geely Coolray в России догнал «трешку» BMW по дизайну

В период с апреля по сентябрь 2021 года эксперты собирали сведения у российских автовладельцев на предмет их удовлетворенности дизайном своих автомобилей, проанализировав не менее 100 анкет по каждой из моделей. На основании полученных данных был составлен рейтинг удовлетворенности дизайном, в котором кроссовер Geely Coolray получил 97,3 балла из 100 возможных. Таким образом, модель полноправно закрепила за собой статус одного из самых красивых автомобилей на российском рынке, заняв почетное второе место и уступив лишь BMW 3-er с показателем 98,8 балла.

Потребители ценят кроссовер Geely Coolray за стильную и яркую внешность, практичный интерьер, бесподобную эргономику, обилие умных систем безопасности и опций комфорта, а также безупречные ходовые качества.

Кроме того, кроссовер удостоился высокой оценки в рейтинге оправданности ожиданий владельцев от покупки автомобиля, составленном агентством «Автостат». Модель получила 76,4 балла, став первым китайским автомобилем за всю историю этого рейтинга, который полностью оправдал желания своих покупателей.



Кроссовер Geely Coolray представлен в России с турбированным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с семиступенчатой преселективной коробкой передач и парой «мокрых» сцеплений. На выбор покупателей — три варианта исполнения: Comfort, Luxury и Flagship. Цены начинаются от 1 471 990 рублей.