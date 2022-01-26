В России начнут выпуск фургона, который не достанется нашим покупателям

Для начала несколько слов о модели. FIAT Scudo показали осенью 2021 года. В Европе грузовичок предлагают с дизельными двигателями серии Multijet мощностью от 102 до 177 л. с., которые работают вместе с механической или автоматической трансмиссиями. Кстати, «автомат» поставляет японская компания Aisin.

На сборочном конвейере завода «ПСМА Рус» Scudo присоединиться к другим моделям альянса Stellantis — Peugeot Expert, Citroёn Jumpy и Opel Vivaro. При этом известно, что все выпущенные в Калуге «Фиаты» пойдут на экспорт. Однако это не исключает того, что машину все же могут начать предлагать российским покупателям. По крайней мере, об этом, хотя и довольно осторожно, намекнул порталу «АвтоВзгляд» Управляющий директор брендов Jeep, FIAT Professional в России Игорь Чикирис.