Новый Mercedes-Benz GLE может оставить водителя без пальцев

Увы, но спасти поврежденную фалангу медики не смогли, так что часть большого пальца пришлось ампутировать. И теперь владелец кроссовера требует от марки Mercedes-Benz 500 000 долларов компенсации, так как «теперь он не способен даже почистить зубы» (это цитата из искового требования самого пострадавшего).

Автовладелец уверен, что немецкий концерн должен был предусмотреть некий датчик, который бы обнаруживал объекты в дверных проемах.

С похожей историей ранее сталкивалась Tesla, притом на кроссовере Х соответствующие датчики имелись. Но после начала продаж модели владельцы начали жаловаться на «обнаружение фантомных объектов» сенсорами, из-за чего двери внезапно переставали работать.

Затем датчики на внутренней стороне дверей были перенастроены, но инженеры сильно понизили чувствительность сенсоров. И владельцы электрических кроссоверов стали опасаться покалечить руку… Впрочем, следующая калибровка решила проблему.