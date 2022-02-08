Lexus намекнул на новый семиместный кроссовер

Впрочем, пока не ясно, в каком виде новинка обернется в серию. Как, собственно, и нет никаких технических подробностей о большом семиместном SUV. Известно лишь, что в движение автомобиль будет приводиться электромотором. Наверняка кроссовер получит и целую кучу продвинутых опций комфорта и систем безопасности.

Напомним, что под занавес минувшего года босс компании Toyota Motor Акио Тойода заявил о намерениях выпустить к 2030 году три десятка новых моделей. Причем все они будут электрическими. В ближайших планах Lexus — кроссовер RZ, внедорожник Electrified SUV и седан Lexus Electrified Sedan. Впрочем, мы уверены, что в эпоху электрификации японцы все же не лишат нас радости от традиционных двигателей внутреннего сгорания.