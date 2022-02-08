Lexus намекнул на новый семиместный кроссовер

Фото производителя
Японцы опубликовали фото потенциально нового кроссовера с электрической силовой установкой. Судя по изображению, автомобиль будет с тремя рядами кресел, а по габаритам даже больше, чем удлиненный Lexus RX L. Правда, пока это всего лишь концепт, выполненный в новой стилистической концепции бренда.
Мирон Горин

Прототип будущего кроссовера демонстрирует новый дизайнерский подход премиальной японской марки, который явно «заточен» под запросы европейских потребителей.

Хотя дизайн, надо признать, был воспринят поклонниками Lexus весьма неоднозначно. Судя по многочисленным комментариям в социальных сетях, не все разделили идею дизайнеров поменять острые грани на квадратичный образ.

Фото производителя

Впрочем, пока не ясно, в каком виде новинка обернется в серию. Как, собственно, и нет никаких технических подробностей о большом семиместном SUV. Известно лишь, что в движение автомобиль будет приводиться электромотором. Наверняка кроссовер получит и целую кучу продвинутых опций комфорта и систем безопасности.

Напомним, что под занавес минувшего года босс компании Toyota Motor Акио Тойода заявил о намерениях выпустить к 2030 году три десятка новых моделей. Причем все они будут электрическими. В ближайших планах Lexus — кроссовер RZ, внедорожник Electrified SUV и седан Lexus Electrified Sedan. Впрочем, мы уверены, что в эпоху электрификации японцы все же не лишат нас радости от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

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8 февраля 2022
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