Renault и Nissan отказываются от бензиновых и дизельных двигателей

Как сообщил нашим зарубежным коллегам из Automotive News глава Renault Лука де Мео, в ближайшие годы производитель сконцентрируется на расширении линейки «экологически чистых» машин — то есть гибридов и электрокаров. Причем на электротягу переведут не только массовые «Рено», но и спортивные Alpine. А вот Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные авто «насколько долго, насколько позволят европейские нормы».

Что же до Nissan, то там из-за ужесточений европейских стандартов тоже не видят смысла инвестировать в разработку новых традиционных моторов. А на них японцы тратят порядка 500 млн. иен в год — эти деньги перераспределят на развитие электрификации. Сначала, к 2025 году, «Ниссан» прекратит выпускать ДВС для европейского рынка, а следом — и для азиатского. Правда, тут стоит оговориться, что в составе гибридных установок моторы останутся, и их продолжат совершенствовать.

Затронет ли вся эта история российский рынок, сказать сложно. Ведь, с одной стороны, большинство автопроизводителей относят нас к европейскому региону, а с другой — наша инфраструктура пока не позволяет отказываться от ДВС в пользу «электричек», и автостроители это понимают. Вероятно, до России массовая электрификация однажды-таки доберется, но гораздо позже, чем до той же Европы.