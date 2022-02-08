«Соллерс Форд» увеличивает производство Ford Transit в России

— Для поддержания конъюнктуры рынка и недопущения дефицита автомобилей в дилерских центрах будут активизированы дополнительные мощности завода в Елабуге. Компания также расширит штат для бесперебойной работы завода более чем на 100 человек, — говорится в официальном релизе компании.

Напомним, что в январе 2022 года продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 11% — до 1000 единиц.

В настоящий момент на заводе в Елабуге идет набор сотрудников по специальностям: слесарь механосборочных работ, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, комплектовщик, наладчик технологического оборудования, рихтовщик кузовов, электромеханик и ряд других.