В России намерены создать автомобиль, проезжающий 3000 км на одном баке

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В День российской науки восьмого февраля спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Песков рассказал о ближайшем будущем автомобилестроения. Его слова приводит портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

– Довольно странно, когда мы на автомобиле — электрическом или с двигателем внутреннего сгорания — можем проехать всего 500—700 км. И надо довольно часто заправляться. Поэтому, я думаю, что преодоление этого барьера и появление автомобиля, который проезжает 2500—3000 км, — это интересный барьер, который может пасть в ближайшие годы. Я бы одну из ставок сделал в этой сфере, — считает Песков.

Напомним, что в августе прошлого года была утверждена концепция развития, производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года. Согласно ей, с 2021-го по 2024-й годы российские предприятия должны выпустить не менее 25 000 электромобилей.

А в последующие пять лет 10% от объема выпуска всех автомобилей в России будут иметь в своей конструкции электродвигатели и батареи, сообщает ТАСС.

автозаводы, электромобили
8 февраля 2022
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