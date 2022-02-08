В России намерены создать автомобиль, проезжающий 3000 км на одном баке

– Довольно странно, когда мы на автомобиле — электрическом или с двигателем внутреннего сгорания — можем проехать всего 500—700 км. И надо довольно часто заправляться. Поэтому, я думаю, что преодоление этого барьера и появление автомобиля, который проезжает 2500—3000 км, — это интересный барьер, который может пасть в ближайшие годы. Я бы одну из ставок сделал в этой сфере, — считает Песков.

Напомним, что в августе прошлого года была утверждена концепция развития, производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года. Согласно ей, с 2021-го по 2024-й годы российские предприятия должны выпустить не менее 25 000 электромобилей.

А в последующие пять лет 10% от объема выпуска всех автомобилей в России будут иметь в своей конструкции электродвигатели и батареи, сообщает ТАСС.