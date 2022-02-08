В России выросли импорт и экспорт автомобилей

Крупнейшим экспортером легковых автомобилей по-прежнему остается АВТОВАЗ — в 2021 году тольяттинцы поставили на внешние рынки 35 800 машин (+9,4%). УАЗ нарастил объем на 57% до 5703 единиц, а петербуржский завод Hyundai — на 25% до 24 000 целых транспортных средств и машинокомплектов. В первую пятерку также вошли российские предприятия, собирающие Volkswagen/Skoda и Renault — они отгрузили 11 500 и 8700 легковушек соответственно.

Что же до импорта, то в 2021-м в Россию ввезено без малого 340 000 автомобилей на общую сумму в 7 млрд 990 млн долларов. А вот купили наши сограждане 271 000 «настоящих» иномарок, что на 23% больше, чем в 2020-м. Причем их рыночная доля выросла до 18%. В этом рейтинге лидерами являются китайцы — россияне приобрели 58 200 машин, поставленных из КНР. На втором месте японцы — 56 700 единиц, а на третьем — немцы, 55 000 единиц.

Добавим, что объемы экспорта и импорта подросли и в грузовом сегменте. Так, в 2021-м российские заводы отправили за рубеж 13 400 большегрузов на 356 млн долларов (+11,1%). А завезли в страну в это же время 33 800 машин на 2 млрд 272 млн «зеленых» — на 40,1% больше, чем в 2020-м.