Новая «Ока-2022» должна стать популярнее, чем Solaris и Vesta

Между перспективной «Камой» и почившей «Окой» есть достаточно прямая связь: обе машины — это компактные легковушки, к которым приложил руку КамАЗ. Правда, будущая «Кама» проектируется как чистый электромобиль. Предполагается, что электрокар будет иметь длину 4,4 метра, а в движение его сможет приводить 150-сильный мотор. Заявленная «дальнобойность» — до 450 километров.

Впрочем, до запуска модели в производство параметры могут измениться. При этом ее создатели уверены в неизбежном успехе новинки! Ведь планка на уровне 450 000 ежегодно выпускаемых машин — это очень и очень много: если сложить продажи LADA Vesta, LADA Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris за прошлый год на российском рынке, то выйдет даже меньше…

Представители АО «Кама» не комментируют свои планы, предлагая долждаться полноценной презентации проекта. Но что-то подсказывает, что россияне вряд ли будут расхватывать камазовские «электрички» охотнее, чем «Гранты» и «Солярисы»…