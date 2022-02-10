Новая «Ока-2022» должна стать популярнее, чем Solaris и Vesta

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» продолжает следить за судьбой проекта «Кама» — это, напомним, будущий электромобиль, который может стать своеобразным преемником «Оки». На этот раз наше внимание привлекли планы производителя выйти на производство более 450 000 электрокаров в год.
Алексей Кованов

Между перспективной «Камой» и почившей «Окой» есть достаточно прямая связь: обе машины — это компактные легковушки, к которым приложил руку КамАЗ. Правда, будущая «Кама» проектируется как чистый электромобиль. Предполагается, что электрокар будет иметь длину 4,4 метра, а в движение его сможет приводить 150-сильный мотор. Заявленная «дальнобойность» — до 450 километров.

Впрочем, до запуска модели в производство параметры могут измениться. При этом ее создатели уверены в неизбежном успехе новинки! Ведь планка на уровне 450 000 ежегодно выпускаемых машин — это очень и очень много: если сложить продажи LADA Vesta, LADA Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris за прошлый год на российском рынке, то выйдет даже меньше…

Представители АО «Кама» не комментируют свои планы, предлагая долждаться полноценной презентации проекта. Но что-то подсказывает, что россияне вряд ли будут расхватывать камазовские «электрички» охотнее, чем «Гранты» и «Солярисы»…

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10 февраля 2022
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