Украинский КрАЗ пошел по пути русской «шишиги»

Как известно, технологический цикл Кременчугского автозавода заточен под большие тяжелые машины. Поэтому начать выпуск мало- и среднетоннажных грузовиков украинскому производителю будет очень непросто. Сейчас, по словам генерального директора компании Романа Черняка, для этого закупаеется новое современное оборудование.

Сама машина будет представлена будущим летом. Это будет коммерческая модель грузоподъемностью около 5 тонн, притом, помимо чисто гражданской заднеприводной версии, сразу готовится армейский внедорожник 4х4, который должен стать своеобразной заменой советским ГАЗ-66 (на фото).

К слову, некоторое время назад КрАЗ пережил процедуру банкротства. И, как компания-банкрот, оказался отлучен от государственных контрактов! Но теперь на предприятии вновь закипела жизнь, притом во многом — благодаря именно госконтрактам.

Но вообще завод живет не только оборонными заказами. Так, здесь готовят обновление полноприводного шасси 6322, которое любят дорожники и строители. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности грядущей модернизации.