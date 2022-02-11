В России будут продавать автомобили Mercedes-Benz африканской сборки

О том, что россиянам отныне будут доступны только Mercedes-Benz С-класса южноафриканской сборки, разузнали наши коллеги из издания Wroom.ru. Впрочем, в этом нет ничего криминального: завод в городе Ист-Лондон уже давно делает автомобили для стран Азии и обеих Америк.

Что касается самой модели, то штутгартцы подстригли «цешку» под одну гребенку с новыми моделями. Впрочем, как и в предыдущей итерации, отличить Mercedes-Benz C-класса от собратьев по продуктовой линейке можно, пожалуй, лишь по разнице в габаритах. И, собственно, цене.

Стартовый ценник — 3 730 000 рублей. Это за моноприводную версию С180 с 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 150 сил. Вы только представьте, что полтора года назад за базовую «Цешку» продавцы просили на 1,5 млн рублей меньше.