Стали известны лучшие автомобили по версии экспертов премии «ТОП-5 АВТО»

Для начала напомню, что шорт-лист — не окончательный список победителей. Из него еще предстоит выбрать лучших из лучших. Для этого 21 апреля будет организован масштабный тест-драйв, о котором портал «АвтоВзгляд» обязательно напишет.
Пока же из 89 машин эксперты выбрали по пять самых выдающихся в каждой номинации. Исключением стала лишь номинация «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет». Немудрено, ведь в последние годы таких роскошных авто на наших дорогах поубавилось. Тем не менее, они есть. Так, в список вошли Audi RS6, Porcshe Taycan Cross Turismo и BMW M5.
Теперь перейдем от престижных и дорогих машин к более популярным и массовым моделям. Они куда интереснее широкой публике. В номинацию «Компактный городской автомобиль» попало пять машин: Kia Ceed, Audi A3, Peugeot Partner Crossway, а также амбициозные «корейцы» в лице Hyundai Elantra и премиального седана Genesis G70.
За звание «Большого и представительского автомобиля» начинают биться Kia Carnival, Lexus LS, Toyota Camry, пережившая рестайлинг, породистый «британец» Jaguar XF и, конечно, роскошный Mercedes-Benz S-класса.
В номинации «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» много сильных соперников. Это отрадно, ведь класс SUV постоянно растет. Здесь в пятерку лучших пробились Porsche Macan, Audi Q5, второе поколение Renault Duster, Genesis GV70 и Infiniti QX55. Интересно, что Haval Jolion и новая Hyundai Creta остались «за бортом» внимания.
Еще одна интересная номинация — «Большой кроссовер/внедорожник». Здесь отбор прошли Audi RS Q8, Land Rover Discovery, обновленная Skoda Kodiaq, а также брутальные «американцы» в лице Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe.
Наконец, в номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» лидируют Volkswagen Caddy, Isuzu D-Max и «тройняшки» Opel Zafira Life, Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.