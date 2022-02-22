Стали известны лучшие автомобили по версии экспертов премии «ТОП-5 АВТО»

Для начала напомню, что шорт-лист — не окончательный список победителей. Из него еще предстоит выбрать лучших из лучших. Для этого 21 апреля будет организован масштабный тест-драйв, о котором портал «АвтоВзгляд» обязательно напишет.

Пока же из 89 машин эксперты выбрали по пять самых выдающихся в каждой номинации. Исключением стала лишь номинация «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет». Немудрено, ведь в последние годы таких роскошных авто на наших дорогах поубавилось. Тем не менее, они есть. Так, в список вошли Audi RS6, Porcshe Taycan Cross Turismo и BMW M5.

Теперь перейдем от престижных и дорогих машин к более популярным и массовым моделям. Они куда интереснее широкой публике. В номинацию «Компактный городской автомобиль» попало пять машин: Kia Ceed, Audi A3, Peugeot Partner Crossway, а также амбициозные «корейцы» в лице Hyundai Elantra и премиального седана Genesis G70.