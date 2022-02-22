Тысячи Bentley и Lamborghini сгорели из-за аккумуляторов электромобилей

Судно Felicity Ace с грузом премиальных авто производства Volkswagen Group, шедшее из германского Эмдена в американский Дэвисвилл, штат Род-Айленд, полностью выгорело изнутри. При этом было уничтожено 3965 автомобилей лимитированных серий моделей Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Пожар начался еще 16 февраля. В тот же день все 22 человека команды судна-автовоза были эвакуированы вертолетами португальских ВМС.

Прибывшие через несколько дней к горящему транспортнику пожарные суда не смогли ничего поделать с возгоранием. А все потому, что среди премиальных «тачек» оказалось большое количество электромобилей и гибридов. В них, как известно, применяются литиевые аккумуляторы. В случае возгорания или разрушения, литий вступает в интенсивную химическую реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества тепла. Гасить его традиционными средствами пожаротушения невозможно. Поэтому пожарные оказались бессильны что-либо поделать с горящим Felicity Ace. Судно выгорело изнутри и пожар сам собой потух. По некоторым оценкам, стоимость его груза до катастрофы составляла порядка 500 000 млн. долларов.