АВТОВАЗ выпустит «новое цифровое поколение» LADA Granta

Фото производителя.
В первый день календарной весны АВТОВАЗ начнет масштабную рекламную кампанию под названием «LADA Granta. Новое цифровое поколение». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем «цифровое» семейство будет отличаться от «обычного».
Алексей Кованов

На самом деле, ничего принципиально нового марка LADA не готовит: для семейства Granta будут продвигать охранно-телематическую систему LADA Connect, что позволяет удаленно управлять системами автомобиля через смартфон. Благодаря фирменному приложению можно дистанционно открыть и закрыть автомобиль, запустить и остановить двигатель, включить и выключить фары, посмотреть запас топлива и многое другое.

Кроме того, покупателям «Гранты» напомнят про существование продвинутой медиасистемы LADA EnjoY Pro. Устройство разработано при поддержке «Яндекса», а потому имеет встроенную оболочку «Яндекс.Авто», что позволяет пользоваться сервисами «Навигатор», «Музыка» и другими.

И еще одна хорошая новость из Тольятти: АВТОВАЗ не просто решил проблему дефицита полупроводников, но и нашел достаточное количество микросхем, чтобы ввести рабочие субботы. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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23 февраля 2022
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