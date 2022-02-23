АВТОВАЗ выпустит «новое цифровое поколение» LADA Granta

На самом деле, ничего принципиально нового марка LADA не готовит: для семейства Granta будут продвигать охранно-телематическую систему LADA Connect, что позволяет удаленно управлять системами автомобиля через смартфон. Благодаря фирменному приложению можно дистанционно открыть и закрыть автомобиль, запустить и остановить двигатель, включить и выключить фары, посмотреть запас топлива и многое другое.

Кроме того, покупателям «Гранты» напомнят про существование продвинутой медиасистемы LADA EnjoY Pro. Устройство разработано при поддержке «Яндекса», а потому имеет встроенную оболочку «Яндекс.Авто», что позволяет пользоваться сервисами «Навигатор», «Музыка» и другими.

И еще одна хорошая новость из Тольятти: АВТОВАЗ не просто решил проблему дефицита полупроводников, но и нашел достаточное количество микросхем, чтобы ввести рабочие субботы. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.