Почему из-за украинского кризиса на российском авторынке принципиально ничего не изменится

— В ближайшие дни начнутся переговоры с Европой по дальнейшему мировому порядку, поскольку от защиты Украины фактически открестились все. Глобально на экономику России серьезного влияния это оказать не должно, и глупости типа замораживания или конфискации вкладов россиян лучше просто не слушать и не читать, — такое мнение сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского приводит агентство «Прайм».

По его мнению, ближайшие недели ожидаются крайне нервными на финансовых и прочих рынках. Он считает, что при всем при этом перспективы для экономики России остаются более-менее неплохими. Решающий фактор, по мнению эксперта, — сумеет ли российский Минфин избрать верную линию поведения в сложившейся ситуации.

Что касается российского авторынка, то в текущих условиях он если и упадет, то не существенно. Поскольку и так, еще до событий на Украине, он демонстрировал заметное снижение. В частности, по данным ассоциации европейского бизнеса, в январе 2022 года он сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за месяц было продано 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Характерно, что продажи легких коммерческих автомобилей сократились при этом намного резче — на 15%.