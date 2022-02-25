Genesis привез в Россию две новинки

Genesis GV80 в комплектации Royal доступен лишь в средней и старшей модификациях с «дизелем» на 249 сил и бензиновым двигателем на 379 соответственно. Отличительная особенность новой топовой версии — раздельные кресла и индивидуальные 9,2-дюймовые экраны для пассажиров на втором ряду. Из прочих удобств — персональная беспроводная зарядка смартфонов, а также возможность заказать за доплату третий ряд сидений.

Что же до Genesis G80, то он разжился в России дизельной версией с 2,2-литровым турбомотором в 199 л. с. и 440 Нм крутящего момента. Пару движку составляет восьмиступенчатый «автомат», привод — подключаемый полный. Отныне эта модификация является для модели базовой: до первой сотни такой седан разгоняется за 8 секунд, а ее максимальная скорость — 237 км/ч. Комплектации и пакеты опций доступны те же, что и для «бензинки».

А что же по ценам? Прайс на дизельный Genesis G80 начинается с отметки в 4 205 000 рублей — за бензиновый седан в простейшем исполнении дилеры просят столько же. Топовый же вариант Elite обойдется уже как минимум в 5 605 000 целковых. Почти на 2 млн больше придется отдать за кроссовер GV80 в новой комплектации Royal: дизельный SUV выудит из кошелька не меньше 7 390 000 рублей, а бензиновый — 7 790 000 «деревянных».