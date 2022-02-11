Бензин на АЗС подорожал сразу в 30 российских регионах

Средние прайсы на бензин поднялись на 25 копеек — до 50,86 рубля за литр. Правда, подорожали пока лишь АИ-95 и АИ-98, прибавив 8 копеек и 21 копейку соответственно. Впрочем, к гадалке не ходи — скоро повысится ценник и на самый «ходовой» 92-й бензин.

Рост цен на топливо зафиксирован в 31 субъекте РФ. Больше всего бензин подорожал в Челябинской и Кемеровской областях — на 0,5%. Что касается двух столиц, то в Москве прайс на АИ-92 пробил отметку в 49,39 рубля, АИ-95 — 57,19 рубля, а АИ-98 — 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге же горючее марки АИ-92 достиг 48,23 рубля, АИ-95 — 53,69 рубля, а 98-й уперся в потолок 61,90 рубля за литр.

Примечательно, что дизель — наоборот — «упал» на 25 копеек, зстолбив за собой средний показатель в 54,62 рубля за 1 литр. Причем удешевление тяжелого топлива стало тенденцией. Быть может, в какой-то степени это сыграло свою роль в возросшей популярности дизельных автомобилей? Если по итогам 2020 года спрос на эти машины рухнул на 20%, то в 2021 году сегмент поднялся на 13%. Увеличилась и рыночная доля дизельного транспорта — с 7,5 до 8,2%. Всего же за минувший год на российском рынке было реализовано 125 500 автомобилей на «тяжелом» топливе.