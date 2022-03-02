В Атлантическом океане затонули тысячи новеньких Bentley и Lamborghini

Напомним, что грандиозный пожар начался еще 16 февраля. В тот же день все 22 человека команды судна-автовоза были эвакуированы вертолетами португальских ВМС. Увы, но прибывшие через несколько дней пожарные суда не смогли ничего поделать с возгоранием…

Это потому, что среди премиальных машин оказалось большое количество электромобилей и гибридов. А, как известно, литиевые аккумуляторы при горении выделяют большое количество тепла, и гасить их традиционными средствами пожаротушения невозможно.

В итоге, судно выгорело изнутри и пожар сам собой потух, а грузовой корабль остался дрейфовать в Атлантическом океане в нескольких сотнях километров от Азорских островов (Португалия).

1 марта океанский автовоз накренился на правый борт, а затем затонул, что стало полной неожиданностью для его оператора, фирмы MOL Ship Management.