Почему на самом деле остановился АВТОВАЗ

Простой продлится больше недели — с 5 по 13 марта минимум. Основной причиной автогигант называет «кризис поставок электронных компонентов». По собственной информации портала «АвтоВзгляд», на АВТОВАЗе сейчас наблюдается острая нехватка датчиков производства компании Bosch, которая, однако, спровоцирована вовсе не санкциями против нашей страны, а общемировым кризисом полупроводников.

Более того, руководство компании недавно даже сумело найти альтернативных поставщиков дефицитных деталей. Но до начала известных событий на Украине заводчане просто не успели заключить новые контракты. Возможно, это удастся сделать позже.

Впрочем, сам Bosch намерен бросить все силы на расширение производства полупроводников в Германии. По заявлению представителей немецкого концерна, увеличение мощностей позволит удовлетворить постоянно растущий спрос на микрочипы для автопрома.

Что касается санкций, то наши источники больше опасаются огранчиений со стороны японской Jatco, что поставляет вариаторы для LADA Vesta. Также есть вероятность остаться без импортных лакокрасочных материалов. Но опять же: конкретных отказов со стороны партнеров пока нет.