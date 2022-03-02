Трасса М12 станет «золотой» и очень «быстрой»

Коротко напомним, что строящаяся платная автодорога протяженностью более 800 километров должна сократить путь от Москвы до Казани до 6,5 часов. Сейчас на такое путшествие уходит более полусуток из-за многочисленных пересечений, светофоров и большой загруженности федеральной магистрали М7.

Критики нового проекта жалуются на то, что маршрут М12 не полностью дублирует вышеупомянутую М7… Дескать, от будущего «платника» достаточно далеко до Нижнего Новгорода, Чебоксар и даже Казани. Однако руководство стройки наоборот считает такую трассировку большим плюсом!

Как минимум потому, что до Владимира «двенадцатая» идет параллельно «седьмой», а это — самый загруженный отрезок «Волги». Соответственно, нет никаких проблем, чтобы добраться до столицы 33-го региона по новой М12, а затем — переехать на старую М7.

Кроме того, появление пусть платного, зато быстрого автобана облегчит жизнь жителям Мурома, Арзамаса, Сергача, Канаша и других городов, что расположены на юге Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.