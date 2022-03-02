Трасса М12 станет «золотой» и очень «быстрой»

Коротко напомним, что строящаяся платная автодорога протяженностью более 800 километров должна сократить путь от Москвы до Казани до 6,5 часов. Сейчас на такое путшествие уходит более полусуток из-за многочисленных пересечений, светофоров и большой загруженности федеральной магистрали М7.
Критики нового проекта жалуются на то, что маршрут М12 не полностью дублирует вышеупомянутую М7… Дескать, от будущего «платника» достаточно далеко до Нижнего Новгорода, Чебоксар и даже Казани. Однако руководство стройки наоборот считает такую трассировку большим плюсом!
Как минимум потому, что до Владимира «двенадцатая» идет параллельно «седьмой», а это — самый загруженный отрезок «Волги». Соответственно, нет никаких проблем, чтобы добраться до столицы 33-го региона по новой М12, а затем — переехать на старую М7.
Кроме того, появление пусть платного, зато быстрого автобана облегчит жизнь жителям Мурома, Арзамаса, Сергача, Канаша и других городов, что расположены на юге Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.
Масштабы стройки поражают! С такой скоростью наши дорожники не работали, пожалуй, никогда. В феврале-марте прошлого года будущая трассы представляла собой леса, поля и болота, а сейчас на некоторых отрезках уже лежит асфальт, монтируются отбойники, возводятся мосты…
Что неудивительно, ведь на время строительства удалось создать около 80 000 новых рабочих мест, а также привлечь просто огромное количество сверхсовременной техники. Поэтому некоторые участки будущей трассы получится сдать досрочно. Но об этом портал «АвтоВзгляд» расскажет отдельно.
Сейчас же мы хотим рассказать, с какими проблемами может столкнуться ГК «Автодор» и ее подрячики, учитывая неиллюзорный риск западных санкций.
Самое очевидное — проблемы со сторительной и дорожной техникой. На объектах сейчас трудится огромное количество машин китайского происхождения, однако самые сложные механизмы, а также сочлененные самосвалы привезены из Швеции, Швейцарии и других стран Евросоюза.
Нет, забрать выкупленные российскими компаниями машины нельзя… Но работающим на износ автомобилям и механизмам нужны запчасти, а с их поставками (а также — с квалифцированным обслуживанием и ремонтом узлов и агрегатов) могут возникнуть проблемы.
Впрочем, это — наименьшая из проблем. Куда важнее, что Россия не производит ни канаты, ни крепления, ни какие-либо другие изделия, необходимые для возведения вантовых мостов. Этого не выпускает НИ ОДНА РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ!
Сейчас для моста на вантах через реку Ока (на фото ниже), который вовсю строится, закуплены австрийские материалы. Но захочет ли теперь выполнять этот заказа австрийская сторона? И если захочет, то по какому курсу пройдет сделка?
При наилучшем раскладе необходимое можно вроде бы можнот достать через Китай (не «в Китае», а именно «через Китай»). Но такой расклад увеличит цену закупки, а главное — удлинит сроки поставки. Хотя мост должен быть готов уже следующей весной…
А еще российская промышленность выпускает далеко не весь ассортимент дорожных пленок, поэтому некоторые разновидности геотекстиля приходится закупать за рубежом. При этом обойтись без геоткани при современных темпах строительства просто нельзя.
На одном из объектов трассы М12 нам привели такой пример. По старым технологиям одна только песчаная подушка будущей магистрали должна отстаиваться год. А с применением качественных пленок и технологии трамбовки срок сокращается чуть ли не до нескольких недель.
Конечно, все подобные проблемы решаемы. Вопрос лишь — в деньгах и сроках… С первым ситуация обстоит пока отменно, со вторым — тоже. Главное, чтобы заграничные партнеры не подвели. И тогда часть этапов нового платника сможет поехать буквально через полгода!