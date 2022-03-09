Авто по осени считают: когда в России подешевеют новые машины

Чтобы окончательно и бесповоротно разрушить свою психику, нужно просто сходить в автосалон в ближайшие дни: некоторые дилеры сняли ценники, а другие выставили такие, что ни словом сказать, ни пером описать. Проще говоря: автомобиль, без оговорок про марку и модель, стал роскошью, соизмеримой с покупкой московской квартиры. Было такое уже, кто постарше — вспомнит.
В России сложилась уникальная картина, совершенно аномальная для экономики: автомобили стали инвестицией. Не ретро или уникальные экземпляры, а самые обычные, массмаркет. Дожили, называется.
Происходит это из-за курса национальной валюты, а также под давлением новостной повестки: каждую минуту приходят новости о том, что один или несколько брендов решили покинуть российский рынок. В большинстве своем это слухи, которые порождены молчанием официальных представительств: сказать нечего, да и головные офисы не горят желанием объясняться с правительствами своих стран о нарушении «санкционной доктрины». Молчание — золото, короче говоря.
Отдельно стоит сказать и про родненьких дилеров, для которых правило получения максимальной прибыли никто не отменял: пока покупают — продавай. А количество переводи в качество, то есть нивелируй малое число сделок чудовищной прибылью с каждой. Без обид, как говорится.
В тандеме все вышеописанное приводит к восьмизначным цифрам и хаосу. Впрочем, ситуация — временная, о чем в кулуарах говорят представители всех брендов. Как только мир придет в себя, оговорит новые правила игры и заключит хоть какие-то соглашения, рынок начнет успокаиваться.
Запустят «Идеальный шторм» — буря пугающая и калечащая, но не вечная. Он не может продолжаться долго, о чем в первую очередь говорит желание многих компаний «приостановить» свою деятельность на территории России. Деньги вложены чудовищные, потеря их грозит банкротствам или долгим выходом из кризиса в лучшем случае, так что резким движениям и красивым жестам не потворствует.
Все хотят переждать, потеряв, но с возможностью вернуться, чтобы после заработать. История с «Тойотой», которая вроде как ушла, но тут же вернулась, не дав «двери» захлопнуться — тому подтверждение.
Говорить о каких-то сроках восстановления авторынка рано, ближайшие два-три месяца будет чудовищный гнет и совершенно непрогнозируемые процессы, рынок пошел в разнос, но к осени понимание новых реалий обязательно придет. Появятся и машины, и желающие их продать — бизнес так устроен, иначе ему просто не выжить. Нет других путей, не придумали еще.
Оказывается, предшествующие тридцать лет была у нас стабильность, только вот мы о ней не знали. Что ж, пока юное поколение борется с депрессиями и «вывозит» только с помощью психологов, более опытные граждане, прекрасно помнящие и 1993, и 1998, и 2008 и прочие «черные дни календаря», ходят на работу и рассчитывают свои силы с учетом новых вводных.
И не такие кризисы переживали. Впрочем, именно они взрослое поколение и являются основным покупателем новых авто.