Авто по осени считают: когда в России подешевеют новые машины

Чтобы окончательно и бесповоротно разрушить свою психику, нужно просто сходить в автосалон в ближайшие дни: некоторые дилеры сняли ценники, а другие выставили такие, что ни словом сказать, ни пером описать. Проще говоря: автомобиль, без оговорок про марку и модель, стал роскошью, соизмеримой с покупкой московской квартиры. Было такое уже, кто постарше — вспомнит.

В России сложилась уникальная картина, совершенно аномальная для экономики: автомобили стали инвестицией. Не ретро или уникальные экземпляры, а самые обычные, массмаркет. Дожили, называется.

Происходит это из-за курса национальной валюты, а также под давлением новостной повестки: каждую минуту приходят новости о том, что один или несколько брендов решили покинуть российский рынок. В большинстве своем это слухи, которые порождены молчанием официальных представительств: сказать нечего, да и головные офисы не горят желанием объясняться с правительствами своих стран о нарушении «санкционной доктрины». Молчание — золото, короче говоря.