Почему спецоперация на Украине оставит миллионы российских автовладельцев без машин

Российско-украинская история с демилитаризацией, денацификацией и прочими «прелестями» военных действий вызвала бурную реакцию западных стран в виде санкций. Это не новость. Но большинство граждан России держат в фокусе своего внимания лишь малую часть неприятностей, вызванных ими. Невозможность пользоваться банковскими карточками за рубежом, скачок курса рубля, вызвавшего подорожание практически всех товаров, уход иностранных компаний с нашего рынка и прочие явные последствия военных действий на Украине застилают еще одну пренеприятнейшую тему.
Она пока не особо актуальна для подавляющего большинства автовладельцев, но вот-вот встанет перед очень многими из них в полный рост. Ее имя: катастрофический рост стоимости автозапчастей. Оптовые игроки этого рынка уже повысили практически вдвое свои прайсы. Но пока запчасти еще можно купить. Но беда в том, что поставки в Россию комплектующих из Европы сейчас практически невозможны: фуры не едут через Украину и почти не двигаются через границу ЕС и союзной России Белоруссии.
При этом три крупнейших в мире поставщиков логистических услуг — Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM — отказались иметь дело с российскими контрагентами. А на их долю приходилось около половины всего грузооборота между РФ и остальным миром. Все это означает, что если запчасти в Россию и поедут, то неизвестно, когда это случится. То есть, нас ждет полное отсутствие огромной номенклатуры автомобильных «расходников» и комплектующих. Их физически неоткуда будет брать.
На Китай в этом смысле рассчитывать не стоит — там делают далеко не все и далеко не всегда тамошняя продукция дотягивает хотя бы до приличного уровня качества. Кроме того, неизвестно, когда в КНР наладят производство необходимой российскому авторынку продукции и в каких объемах.
И если в условиях тотального дефицита на полках автомагазинов вашв машина попадает в аварию (не важно — по чьей вине), вы просто физически не сможете ее восстановить. Вообще! Ни за какие деньги! Ведь если, по счастливой случайности, нужные для ремонта детали найдутся, их цена вполне может оказаться намного выше, чем автовладелец сможет себе позволить.
В России за год происходит несколько миллионов аварий. Большинство из них обходятся без человеческих жертв. Зато все более-менее современные автомобили, сконструированные с прицелом на максимальную защиту людей, даже в мелких ДТП получают очень серьезные повреждения — принимая на себя энергию, которая могла бы покалечить пассажиров и водителя. В большинстве дорожных инцидентов участвуют два и более транспортных средства. Которые потом надо чинить. А запчастей для этого у нас теперь, как мы уже сказали, нет!
Таким образом, ежегодно несколько миллионов машин-участниц ДТП на российских дорогах будет отправляться не в ремонт, а становиться на прикол (до лучших времен) или отправляться на авторазборку. А их владельцы превращаться в пешеходов. Именно поэтому сейчас наилучшей стратегией для российских автомобилистов станет либо прекратить вообще эксплуатировать свою легковушку, либо ездить как можно меньше и как можно более осторожно. Чтобы сократить вероятность попадания в аварию до минимума.