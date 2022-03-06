Почему спецоперация на Украине оставит миллионы российских автовладельцев без машин

При этом три крупнейших в мире поставщиков логистических услуг — Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM — отказались иметь дело с российскими контрагентами. А на их долю приходилось около половины всего грузооборота между РФ и остальным миром. Все это означает, что если запчасти в Россию и поедут, то неизвестно, когда это случится. То есть, нас ждет полное отсутствие огромной номенклатуры автомобильных «расходников» и комплектующих. Их физически неоткуда будет брать.

На Китай в этом смысле рассчитывать не стоит — там делают далеко не все и далеко не всегда тамошняя продукция дотягивает хотя бы до приличного уровня качества. Кроме того, неизвестно, когда в КНР наладят производство необходимой российскому авторынку продукции и в каких объемах.

И если в условиях тотального дефицита на полках автомагазинов вашв машина попадает в аварию (не важно — по чьей вине), вы просто физически не сможете ее восстановить. Вообще! Ни за какие деньги! Ведь если, по счастливой случайности, нужные для ремонта детали найдутся, их цена вполне может оказаться намного выше, чем автовладелец сможет себе позволить.