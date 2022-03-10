АВТОВАЗ сможет возобновить производство, но только двух моделей

Так, на следующей неделе будет возобновлено производство семейства LADA Granta и внедорожника LADA Niva Legend. Соответствующие линии запустят на 16, 17 и 18 марта, притом сразу в двухсменном режиме.

Что касается конвейера, где делают машины на французской платформе B0, то он продолжит простаивать. То есть Renault Logan и Sandero, а также родственные им «Лады» — XRAY и Largus — выпускаться не будут!

В свою очередь, в Ижевске сейчас вовсю готовят запуск обновлённой LADA Vesta. Правда, над этим работает лишь только часть сотрудников завода, а другие временно сидят дома (с выплатой двух третей от среднего заработка).

И еще одна любопытная новость. В вазовском Научно-техническом центре автогиганта сейчас вовсю кипит работа. Более того, президенту автогиганта Николя Мору даже показали первый прототип будущей новинки, которая выйдет под маркой LADA.