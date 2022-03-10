АВТОВАЗ сможет возобновить производство, но только двух моделей

Фото производителя.
АВТОВАЗ переживает серьезный производственный кризис: конвейеры в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих пришлось остановить еще 5 марта. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время выпуск двух моделей все-таки получится запустить.
Алексей Кованов

Так, на следующей неделе будет возобновлено производство семейства LADA Granta и внедорожника LADA Niva Legend. Соответствующие линии запустят на 16, 17 и 18 марта, притом сразу в двухсменном режиме.

Что касается конвейера, где делают машины на французской платформе B0, то он продолжит простаивать. То есть Renault Logan и Sandero, а также родственные им «Лады» — XRAY и Largus — выпускаться не будут!

В свою очередь, в Ижевске сейчас вовсю готовят запуск обновлённой LADA Vesta. Правда, над этим работает лишь только часть сотрудников завода, а другие временно сидят дома (с выплатой двух третей от среднего заработка).

И еще одна любопытная новость. В вазовском Научно-техническом центре автогиганта сейчас вовсю кипит работа. Более того, президенту автогиганта Николя Мору даже показали первый прототип будущей новинки, которая выйдет под маркой LADA.

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11 марта 2022
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