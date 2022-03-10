Iveco оставит россиян без самосвалов

Кроме того, в головном офисе Iveco всерьез рассматривают возможность выхода из совместного предприятия по производству грузовых автомобилей. Между прочим, СП «Ивеко-АМТ» существует больше уже больше 25 лет, а приставка АMT расшифровывается как «Автомобили Миасс Турин».

Притом миасские машины сильно отличаются от итальянских: для наших условий СП использует немецкие мосты Kessler (которые, на секундочку, главным образом поставляются для военных грузовиков и броневиков альянса НАТО).

Кроме того, в конструкции машин применены отечественные рессоры, автоматические коробки Allison и кузовв собственного производства. От итальянских грузовиков взяты кабина, двигатель и лонжероны рамы, но усилители и поперечины — тоже российские.

В общем, очень жаль, если заказчики с северов останутся без таких неординарных, но притом относительно доступных машин…

И продолжая тему комтранса. Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», в России начали испытывать идеальный автобус «для северов». А сейчас главный инициатор проекта — автозавод «Урал» — поделился первыми снимками грядущей новинки.