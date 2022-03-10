Раскрыт довольно странный список автозаводов, которые власти хотят национализировать

Из автопроизводителей список пополнили Volkswagen, Toyota и… Porsche. С первыми двумя все относительно логично. Так, у «Фольксвагена» есть завод под Калугой суммарной мощностью 225 000 автомобилей ежегодно, а у «Тойоты» — петербургский конвейер с отдачей в 100 000 машин.

Вот только включение «Тойоты» в перечень попадающих под национализацию компаний, мягко говоря, преждевременно. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве японских марок, ни Toyota, ни Lexus уходить с российского рынка не планируют.

Куда любопытнее, что у Porsche сборочных площадок внутри России нет! Однако в списке «Общественной потребительской инициативы» немецкая марка числится. Как суслик, которого не видно, но он есть… В общем, таблица, собравшая 59 компаний и направленная правительству и в Генпрокуратуру, оказалась, мягко говоря, недостоверной.

Напомним, что Россия вынужденно осталась у корыта отечественного автопрома. Впрочем, правительство решительно поддержало отрасль и от имени первого вице-премьера Андрея Белоусова сформулировало три сценария спасения.