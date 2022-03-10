Раскрыт довольно странный список автозаводов, которые власти хотят национализировать

Фото производителя.
Организация «Общественная потребительская инициатива» составила перечень иностранных компаний, руководство которых приняло решение приостановить работу на территории России. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшей перспективе счета этих фирм могут арестовать, а имущество — национализировать.
Алексей Кованов

Из автопроизводителей список пополнили Volkswagen, Toyota и… Porsche. С первыми двумя все относительно логично. Так, у «Фольксвагена» есть завод под Калугой суммарной мощностью 225 000 автомобилей ежегодно, а у «Тойоты» — петербургский конвейер с отдачей в 100 000 машин.

Вот только включение «Тойоты» в перечень попадающих под национализацию компаний, мягко говоря, преждевременно. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве японских марок, ни Toyota, ни Lexus уходить с российского рынка не планируют.

Куда любопытнее, что у Porsche сборочных площадок внутри России нет! Однако в списке «Общественной потребительской инициативы» немецкая марка числится. Как суслик, которого не видно, но он есть… В общем, таблица, собравшая 59 компаний и направленная правительству и в Генпрокуратуру, оказалась, мягко говоря, недостоверной.

Напомним, что Россия вынужденно осталась у корыта отечественного автопрома. Впрочем, правительство решительно поддержало отрасль и от имени первого вице-премьера Андрея Белоусова сформулировало три сценария спасения.

производители, кризис, производство, автозаводы, украина, скандал
10 марта 2022
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