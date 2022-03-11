«Российские» Opel, Peugeot и Citroёn не будут экспортироваться в Европу

Справедливости ради стоит сказать, что приостановлен и импорт автомобилей Opel, Peugeot и Citroёn в нашу страну. Хотя у дилеров еще можно найти «живые» машины, попавшие в логистику до международных катаклизмов.

Экспорт LCV из России в Европу и импорт автомобилей в Россию временно приостановлены из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок, — заявили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве Stellantis.

Напомним, что на российском заводе «ПСМА Рус» концерн выпускает целую россыпь автомобилей, включая французские Peugeot 408, Traveller, Expert и Partner, а также Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo и немецкие Opel Combo, Zafira Life и Vivaro.