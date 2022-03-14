Евросоюз решил запретить продажу в России премиальных автомобилей

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Европейские дипломаты обсуждают совершенно бесчеловечную меру, которая призвана сделать невыносимой жизнь российской элите. Над ней нависла угроза остаться без премиальных машин, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

По словам двух европейских дипломатов, знакомых с подготовкой нового пакета антироссийских санкций, в ЕС обсуждается запрет на экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 50 000 евро. Речь идет об авто марок Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche, говорится в материале Bloomberg. Под новые санкции Евросоюза также попадут суда и самолеты, а также кресельные подъемники и мотоциклы стоимостью более 5000 евро.

Напомним, что ряд европейских автопроизводителей ранее в инициативном порядке сами приостановили свои продажи в Россию. По данным Bloomberg Intelligence, на долю российского рынка приходится всего лишь около 2% мировых продаж основных европейских брендов автомобилей класса люкс. Такую потерю премиальные автобренды легко компенсируют за счет устойчивого спроса на свою продукцию по всему миру.

авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент
14 марта 2022
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