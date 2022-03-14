Евросоюз решил запретить продажу в России премиальных автомобилей

По словам двух европейских дипломатов, знакомых с подготовкой нового пакета антироссийских санкций, в ЕС обсуждается запрет на экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 50 000 евро. Речь идет об авто марок Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche, говорится в материале Bloomberg. Под новые санкции Евросоюза также попадут суда и самолеты, а также кресельные подъемники и мотоциклы стоимостью более 5000 евро.

Напомним, что ряд европейских автопроизводителей ранее в инициативном порядке сами приостановили свои продажи в Россию. По данным Bloomberg Intelligence, на долю российского рынка приходится всего лишь около 2% мировых продаж основных европейских брендов автомобилей класса люкс. Такую потерю премиальные автобренды легко компенсируют за счет устойчивого спроса на свою продукцию по всему миру.