Когда компания Renault избавится от АВТОВАЗа

Издание Automotive News Europe подчеркивает, что позицию боссов Renault не оставлять российский рынок поддерживает крупнейший акционер компании — правительство Франции. Более того, президент страны Макрон якобы открыто посоветовал бизнесменам не уходить из России.

О том, что Renault не собирается уходить из России, прозрачно говорят и самые последние новости из Тольятти. Так, на минувшей неделе президенту АВТОВАЗа показали абсолютно новую модель LADA, что разработана на глобальной платформе CMF-B.

Логично предположить: если бы альянс собирался заморозить свою деятельность на территории России, работы над франко-российской новинкой пришлось моментально остановить.

Правда, в московском офисе Renault информацию и предположения европейских СМИ не комментируют. Пока местное представительство лишь отмечает, что «московский завод приостановлен до 18 марта из-за логистических сложностей и отсутствия комплектующих».