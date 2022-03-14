Когда компания Renault избавится от АВТОВАЗа

Фото производителя.
Европейский СМИ уверяют: компания Renault хочет всеми возможными способами избежать национализации АВТОВАЗа, так как российский рынок и российский автозавод приносят французам солидную прибыль. Портал «АвтоВзгляд» проверил, соответствуют ли предположения наших европейских коллег истине.
Ефим Розкин

Издание Automotive News Europe подчеркивает, что позицию боссов Renault не оставлять российский рынок поддерживает крупнейший акционер компании — правительство Франции. Более того, президент страны Макрон якобы открыто посоветовал бизнесменам не уходить из России.

О том, что Renault не собирается уходить из России, прозрачно говорят и самые последние новости из Тольятти. Так, на минувшей неделе президенту АВТОВАЗа показали абсолютно новую модель LADA, что разработана на глобальной платформе CMF-B.

Логично предположить: если бы альянс собирался заморозить свою деятельность на территории России, работы над франко-российской новинкой пришлось моментально остановить.

Правда, в московском офисе Renault информацию и предположения европейских СМИ не комментируют. Пока местное представительство лишь отмечает, что «московский завод приостановлен до 18 марта из-за логистических сложностей и отсутствия комплектующих».

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14 марта 2022
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