Производители автокомплектующих массово остановили свои российские предприятия

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе совещания, состоявшегося 15 марта, объявил о приостановке деятельности нескольких заводов, связанных с автомобилестроением.

– Ни одно из этих предприятий не сокращает сотрудников, продолжает выплату заработной платы и сохраняет социальные обязательства, — заявил Русских.

Речь идет о мексиканской компании Nemak, которая с 2015 года выпускает на своем местном заводе головки и блоки цилиндров двигателя. Она поставляла свою продукцию, в том числе, на сборочные конвейеры Volkswagen и Skoda.

Кроме того, о паузе в своей деятельности на территории Ульяновской области объявили японско-германский концерн DMG Mori Seiki, занимающийся изготовлением станков, а также датская Hempel, специализирующаяся на выпуске краски.

Ранее стало известно о заморозке деятельности на производственных площадках в Ульяновской области японского производителя автомобильных покрышек Bridgestone.