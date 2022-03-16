АВТОВАЗ устроил сотрудникам летний отпуск в апреле

— В связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников, данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом подразделения, поддерживающие работоспособность инфраструктуры автосборочных подразделений АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске, а также инжиниринговые отделения, работающие над новыми проектами, как и часть логистичеких участков и сотрудники, занятые в дистрибуции запчастей и сервисе клиентов, во внеочередной отпуск уходить не будут.

Параллельно стало известно, что тольятитинский завод запустил сегодня линии по производству Lada Granta и Lada Niva Legend. Они простаивали с 5 марта по причине нехватки комплектующих. Как долго конвейеры смогут проработать — не известно.

Напомним, что подавляющее большинство автосборочных предприятий России приостановили свою деятельность из-за проблем с поставками компонентов. На этом фоне в новостных лентах появились сообщения, что Ульяновский автозавод 16 марта возобновил выпуск автомобилей.