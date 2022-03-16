Берем пример с Ирана: почему антироссийские санкции убьют отечественный автопром

После захвата посольства США в Тегеране в 1979 году Иран получил жесточайшие санкций от США. В 1980-м из-за ирано-иракской войны санкций стало еще больше, а в 1984 году всему миру было запрещено давать Ирану кредиты и вообще какие бы то ни было деньги. Дальше давление на страну лишь усиливались…

Наличие проблем не уменьшало иранского патриотизма и желания предъявить миру титульную промышленность — автомобильную. Принято считать, что производство автомобилей означает высокий уровень развития страны и вроде бы показывает промышленный потенциал.

Придумать собственный автомобиль было решено при помощи главного врага — Великобритании. Обладая достаточной беспринципностью, в 1966 году генеральный директор компании Iran National Махмуд Хаями договорился с британской корпорацией Rootes о поставках машинокомплектов Hillman Hunter для сборки по технологии CKD.

Rootes на тот момент была концерном грандиозным, скупившим половину английского автопрома и собравшим под единой гербовой печатью коллекцию знаменитых брендов: Hillman, Humber, Singer, Sunbeam, Talbot, Commer, Karrier, но сама впала в финансовую зависимость от Chrysler, благодаря чему могла предложить иранцам выбор из несметного количества красивых названий.