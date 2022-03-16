Большое ТО для LADA Vesta теперь стоит 36 000 рублей

Фото производителя.
На волне роста курсов, а больше по причине массовой истерии, в России рекордно подорожали расходные материалы, моторные масла и запасные части для автомобилей. Понятно, что автомобильным маркам из-за этих событий пришлось срочно повышать стоимость регламентных ТО. Как сильно, портал «АвтоВзгляд» изучил на примере марки LADA.
Алексей Кованов

Итак, фирменное техобслуживание автомобилей LADA подорожало на суммы от 400 до 12700 рублей (в зависимости от модели и набора проводимых работ). Но надо понимать, что первое ТО для «Нивы» теперь стоит минимум 8200, а для «Гранты» — 10400. За заезда на сервис «Весты» дилеры попросят от 11100.

Сильнее всего изменились расценки на «большие» ремонты. Скажем, ТО-6 для LADA Largus отныне стоит 44 900 (+12 700), а для LADA Vesta — 35 700 (+8500). В общем, теперь владеть даже отечественным автомобилем становится, мягко говоря, накладно…

Радует лишь то, что официальные дилеры имеют запас запчастей… Между тем, в ближайшем будущем ожидается полное исчезновение из отечественных автомагазинов многих из популярных комплектующих. Как, впрочем, и самих магазинов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как можно подготовиться к этому событию.

ТО, АВТОВАЗ, производители, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
16 марта 2022
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