Большое ТО для LADA Vesta теперь стоит 36 000 рублей

Итак, фирменное техобслуживание автомобилей LADA подорожало на суммы от 400 до 12700 рублей (в зависимости от модели и набора проводимых работ). Но надо понимать, что первое ТО для «Нивы» теперь стоит минимум 8200, а для «Гранты» — 10400. За заезда на сервис «Весты» дилеры попросят от 11100.

Сильнее всего изменились расценки на «большие» ремонты. Скажем, ТО-6 для LADA Largus отныне стоит 44 900 (+12 700), а для LADA Vesta — 35 700 (+8500). В общем, теперь владеть даже отечественным автомобилем становится, мягко говоря, накладно…

Радует лишь то, что официальные дилеры имеют запас запчастей… Между тем, в ближайшем будущем ожидается полное исчезновение из отечественных автомагазинов многих из популярных комплектующих. Как, впрочем, и самих магазинов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как можно подготовиться к этому событию.