Почему Россия может забыть про электромобили

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие почти 1800 человек, более половины респондентов считают, что электромобильная отрасль в нашей стране в ближайшее время развиваться не будет.

33% опрошенных отметили, что несмотря на все модные поветрия в борьбе за все «зеленое», даже не рассматривали покупку электромобиля в принципе. А еще 9 % планировавших прикупить электроновинку автопрома ранее, сейчас всерьез усомнились в такой необходимости и только 2% автовладельцев заявили о том, что ездят на «электричках» прямо сейчас.

Каковы шансы россиян пересесть на электрокары в обозримом будущем, портал «АвтоВзгялд» выяснил у Андрея Терлюкевича, генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Скорее всего, цены на электромобили будут расти в связи с подорожанием стоимости комплектующих для их производства. Это негативно отразится на объемах выпуска в данном сегменте, в том числе российских брендов, которые ведут собственные разработки электромобилей. На данный момент на российском рынке низкий спрос на электрокары, а их рост стоимости может минимизировать спрос среди россиян. Подорожание электроники в среднем на 30%, может негативно повлиять на стоимость производства электромобилей, — отмечает эксперт.

Кроме того, продолжается рост цен на литий, кобальт и никель — металлы, используемые в производстве электромобильных аккумуляторов. И если ранее прогнозировалось, что электрокары сравняются по цене с традиционными авто уже в 2026 году, то сейчас эти сроки могут существенно сдвинуться.