Почему Россия может забыть про электромобили

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие почти 1800 человек, более половины респондентов считают, что электромобильная отрасль в нашей стране в ближайшее время развиваться не будет.
33% опрошенных отметили, что несмотря на все модные поветрия в борьбе за все «зеленое», даже не рассматривали покупку электромобиля в принципе. А еще 9 % планировавших прикупить электроновинку автопрома ранее, сейчас всерьез усомнились в такой необходимости и только 2% автовладельцев заявили о том, что ездят на «электричках» прямо сейчас.
Каковы шансы россиян пересесть на электрокары в обозримом будущем, портал «АвтоВзгялд» выяснил у Андрея Терлюкевича, генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр»:
– Скорее всего, цены на электромобили будут расти в связи с подорожанием стоимости комплектующих для их производства. Это негативно отразится на объемах выпуска в данном сегменте, в том числе российских брендов, которые ведут собственные разработки электромобилей. На данный момент на российском рынке низкий спрос на электрокары, а их рост стоимости может минимизировать спрос среди россиян. Подорожание электроники в среднем на 30%, может негативно повлиять на стоимость производства электромобилей, — отмечает эксперт.
Кроме того, продолжается рост цен на литий, кобальт и никель — металлы, используемые в производстве электромобильных аккумуляторов. И если ранее прогнозировалось, что электрокары сравняются по цене с традиционными авто уже в 2026 году, то сейчас эти сроки могут существенно сдвинуться.
Напомним, что с начала 2022 года стоимость алюминия выросла на 23% — до 3464 долларов за тонну, что на 31% выше динамики за весь прошлый год. Никель прибавил к стоимости 19%. Ведущий мировой производитель электромобилей — Tesla — уже потерял часть рыночной стоимости из-за сохраняющихся проблем в цепочке поставок и ожидаемого повышения процентных ставок на фоне неоднозначной геополитической ситуации. Инвесторы автоконцерна лишились 18% стоимости своих активов и если ситуация не нормализуется в ближайшее время, Tesla будет вынуждена распродавать свои ценные бумаги.
– Финансовый кризис, несомненно, отразится на стоимости новых электромобилей бренда, — считает Андрей Терлюкевич, так как производитель будет стремиться компенсировать свои убытки.
Не стоит забывать и о том, что и родной автопром у нас уже почти вдвое повысил цены на свою продукцию, а ламповый «Солярис» уверенно приближается к ценовой отметке в три миллиона, являющейся, по сути, заградительным барьером для массового приобретения этой некогда бюджетной модели на российском рынке.
Ценники же на электромобили, которые в силу санкций многие автобренды нам поставлять просто не будут и вовсе улетят в космос. Так что с декарбонизацией в России, по крайне мере со стороны рядового потребителя, придется немного подождать. А это значит — с меньшим усердием громить города и парковки в пользу электробусов и электрозарядок. По крайней мере — до лучших времен.