Санкции грозят оставить Европу без российских внедорожников LADA Niva

Еще летом 2020 года поставки моделей LADA в Европу прекратили из-за того, что в Евросоюзе ужесточили экологические требования. А руководство завода в Тольятти решило не тратить деньги на доработку двигателей под новые эконормы.

Однако позже, как передают «Известия», немецкая компания Lada Deutschland, дистрибутор АВТОВАЗА в Еврозоне, попросила возобновить продажи российских машин. Соответствующая петиция была создана руководителем фирмы Дитером Трзаской на портале Campact.

До настоящего времени «Лады» ввозили в Европу лишь серые дилеры и хорошо на них зарабатывали. Так высоким спросом сейчас пользуется LADA Niva Legend, которую продают в Германии, Словакии, Чехии. А в марте 2021 года поставки внедорожника начали и в Великобритании.

Теперь же европейские фанаты «Нивы» принялись раскупать все машины, которые в данный момент есть в салонах. Видимо поэтому за первые два месяца этого года, реализация автомобилей LADA в странах Еврозоны выросла на 74,5%. Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Правда, объем невелик. Такие безумные проценты обеспечила продажа всего 274 автомобилей. Подобный объем вводит «Ладу» в элитный клуб европейских производителей редких коллекционных машин.