Санкции оставят российский авторынок без дизельных японских кроссоверов и внедорожников

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало список групп товаров, экспорт которых в Россию запрещается уже с 18 марта. Санкции вводятся в связи с событиями на Украине. Всего в перечне 57 позиций.

В документе, помимо прочего, значатся дизельные двигатели. Это означает, что если когда-нибудь и начнутся поставки японских автомобилей в нашу страну, то под капотами у них будут стоять исключительно бензиновые силовые агрегаты.

Кроме дизелей в РФ теперь не будут поставлять из Японии комплектующие для тракторов, газотурбинные авиационные двигатели и запчасти для них, полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и многое другое.