Mitsubishi обновила Xpander и взбодрила L200

Новинку будут возить по разным выставкам, включая 43-й Международный автосалон в Бангкоке. Там же заодно покажут пикап Triton Ralliart и легковушку Mirage Ralliart — это спецверсии машин, которые отличаются от обычных аксессуарами от придворного ателье Ralliart.

Учитывая, как активно Mitsubishi взялась за продвижение подзабытого раллийного бренда, можно предположить, что когда-нибудь декор от «Раллиарта» станет доступен и для тех автомобилей, что продаются в России. Например, для пикапа L200, продаваемого на других рынках как «Тритон».

Между тем, ООО «ММС Рус» — официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Белоруссии — опубликовало официальное заявление относительно своей текущей деятельности. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.