Mitsubishi обновила Xpander и взбодрила L200

Обновление принесло увеличенный до 22 сантиметров дорожный просвет, новые бамперы и другую светотехнику. Притом дизайнеры решились на весьма неординарное решение — основные «нижние» фары стали Т-образной формы. В дорогих версиях появилась совершенно иная передняя панель — она солиднее прежней.
В плане техники главное новшество — замена старого четырехступенчатого «автомата» вариатором, так что машина должна стать заметно экономичнее. И экологичнее, поскольку полуторалитровый 105-сильный атмосферник разжился системой рециркуляции выхлопных газов.
Новинку будут возить по разным выставкам, включая 43-й Международный автосалон в Бангкоке. Там же заодно покажут пикап Triton Ralliart и легковушку Mirage Ralliart — это спецверсии машин, которые отличаются от обычных аксессуарами от придворного ателье Ralliart.
Учитывая, как активно Mitsubishi взялась за продвижение подзабытого раллийного бренда, можно предположить, что когда-нибудь декор от «Раллиарта» станет доступен и для тех автомобилей, что продаются в России. Например, для пикапа L200, продаваемого на других рынках как «Тритон».
Между тем, ООО «ММС Рус» — официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Белоруссии — опубликовало официальное заявление относительно своей текущей деятельности. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.