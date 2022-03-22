Автобус ЛАЗ-695 предложили возродить «со стеклянным кузовом»

Знатоки советского автопрома без подсказок знают, что ЛАЗ-695 «Львів» (то есть «Львов») — это городской высокопольный автобус среднего класса, разработанный и выпускавшийся на Львовском автобусном заводе. Модель неоднократно модернизировали, поэтому на заводской конвейере пассажирская машина продержалась рекордно долго — с 1956 по 2010 годы.
Общее число выпущенных автобусов ЛАЗ-695 составляет около четверти миллиона экземпляров. А потому неудивительно, что знакомый, пожалуй, каждому жителю бывшего СССР образ стал источником вдохновения современного дизайнера.
Андрей Август сохранил размерный формат, характерный силуэт и другие фирменные особенности львовского автобуса, при этом предложив обшить кузов прозрачными композитными панелями вместо традиционных стальных листов.
Вместо бензиновой «восьмерки» марки ЗИЛ, которой оснащался оригинальный ЛАЗ, автор проекта предложил использовать электротягу — это существенно упростит разработку машины. Если дело, конечно, вообще дойдет до проектных работ…
О каком-либо серйином воплощении этих идей речи не идет. Ведь выпускать новое поколение 695-го просто негде: с 2014 года ЛАЗ практически остановил производство, а некоторое время спустя на территории бывшего завода начался снос корпусов.
И продолжая тему дизайнерских экспериментов. Художники также не перестают изощряться над концепцией будущей «Таврии». Так, украинский дизайнер Роман Прядко представил очередное сочинение на тему ZAZ Tavria Nova. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».