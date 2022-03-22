Автобус ЛАЗ-695 предложили возродить «со стеклянным кузовом»

Знатоки советского автопрома без подсказок знают, что ЛАЗ-695 «Львів» (то есть «Львов») — это городской высокопольный автобус среднего класса, разработанный и выпускавшийся на Львовском автобусном заводе. Модель неоднократно модернизировали, поэтому на заводской конвейере пассажирская машина продержалась рекордно долго — с 1956 по 2010 годы.

Общее число выпущенных автобусов ЛАЗ-695 составляет около четверти миллиона экземпляров. А потому неудивительно, что знакомый, пожалуй, каждому жителю бывшего СССР образ стал источником вдохновения современного дизайнера.