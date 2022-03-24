Росстандарт поставил крест на автомобильной промышленности в России

При тов. Сталине санкции были в основном персональными. Так называемые дела Промпартии (1936), врачей (1948), космополитов (1948) видились редкими акциями, неубедительными, резонансными, но, самое главное, трудоемкими. С более высоким КПД власть практиковала репрессии персональные. Следователь выдумывал любую вину и спокойно уничтожал человека, не привлекая внимания к нелепости, нелогичности и недостоверности. Расстреливали жертву с меньшими трудозатратами и в более динамичном темпе. Оправданием служило клеймо «враг народа».

Конкретного врага уничтожали быстрее, чем промпартию, врачей или космополитов. Сегодня в стране к личному статусу «врага народа» (он называется «иностранный агент»), добавили коллективный статус «недружественная страна». Но вернемся к Росстандарту с его ОТТС.

Одобрение типа транспортного средства — это бумажка, которую каждые три года иностранцы оплачивают, чтобы присутствовать на рынке России. Тихонько управляя бизнесом по торговле разрешениями, Росстандарт был обычной конторой по выкручиванию иностранных рук и выжиманию кошельков.