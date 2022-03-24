Росстандарт поставил крест на автомобильной промышленности в России

При тов. Сталине санкции были в основном персональными. Так называемые дела Промпартии (1936), врачей (1948), космополитов (1948) видились редкими акциями, неубедительными, резонансными, но, самое главное, трудоемкими. С более высоким КПД власть практиковала репрессии персональные. Следователь выдумывал любую вину и спокойно уничтожал человека, не привлекая внимания к нелепости, нелогичности и недостоверности. Расстреливали жертву с меньшими трудозатратами и в более динамичном темпе. Оправданием служило клеймо «враг народа».
Конкретного врага уничтожали быстрее, чем промпартию, врачей или космополитов. Сегодня в стране к личному статусу «врага народа» (он называется «иностранный агент»), добавили коллективный статус «недружественная страна». Но вернемся к Росстандарту с его ОТТС.
Одобрение типа транспортного средства — это бумажка, которую каждые три года иностранцы оплачивают, чтобы присутствовать на рынке России. Тихонько управляя бизнесом по торговле разрешениями, Росстандарт был обычной конторой по выкручиванию иностранных рук и выжиманию кошельков.
Но теперь ведомство, осознав ответственность момента, захотело настоящей борьбы с космополитами, врачами и промпартией, и приостановило подписание новых ОТТС для иностранных автопроизводителей из списка «недружественных стран». Входят в этот список все, кроме китайцев, иранцев, зимбабвийцев, бразильцев и монголов.
В РСФСР расстрел назывался «высшей мерой социалистической защиты», сейчас запрет назван приостановкой. Но он касается всех. И тех иностранцев, кто вздумает сунуться к нам с новыми автомобилями и тех, кто построил в России заводы и выпускает на них иномарки. Ведь срок ОТТС истечет, а новую бумажку не дадут.
При нынешнем бегстве иностранных производителей из России, только Renault держался до последнего, а французский президент звонил русскому и уговаривал прекратить спецоперацию на Украине. Не уговорил, повесил трубку и дал команду Renault паковать чемоданы. Производство тут же остановилось. А сверху на него легла похоронка на первого из списка моделей с истекшим сроком годности. У Renault Arkana ОТТС истекает 10 апреля 2022. Без права обжалования.
Враги народа, иностранные агенты, недружественные страны дорого заплатят за присутствие в России и будут непременно разоблачены и наказаны. Не только работниками НКВД, но и сотрудниками Росстандарта.