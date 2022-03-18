Как власти решили спасать отечественный автопром

Но главная задача властей не в спасении отрасли, а в том, чтобы людям было куда ходить на работу. Не важно, что рабочие станут творить на заводах, не имеет особого значения качество их работы, не важен результат, главное — чтоб не сидели дома и каждое утро по будильнику куда-нибудь вставали и шли.
На совещании в Минпромторге определили, что «обсуждение возможности разрешить российским производителям выпускать автомобили, соответствующие разнообразным экологическим классам, связано с необходимостью создать максимально благоприятные условия для загрузки предприятий автопрома».
КамАЗ отрицает, что уже остался без запчастей и вернулся к нормам «Евро-2». Но признает, что от современного изделия К5 вынужден отказаться. Для предприятия это означает, что его грузовики больше не получат современную кабину, двигатели Cummins и коробки передач ZF. И перейдут на ярославские дизеля и КП-154. Но и с двигателями из Ярославля есть проблема — у них блоки управления топливной аппаратурой фирмы Bosch. А ее уход с нашего рынка скажется и на производителе грузовиков «Урал». АВТОВАЗ оказался в худшем положении. В каждом автомобиле LADA комплектующие были не только из Европы, но и непосредственно из Украины.
Но чиновники Минпромторга, благословляя автопром на иранский путь «развития», изображают из себя все еще цивилизованных людей и пытаются отвлечь наше внимание лишь экологической озабоченностью, позволяя «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018), «в том числе по требованиям к выбросам». Рушится вся промышленность, но на виду чистый выхлоп.
Кстати, когда санкции придушили Сектор Газа, оставив его без бензина и солярки, местные водители перешли на масло из-под картофеля фри, снизив экологическую действительность до уровня «Евро-0», зато таксисты не остались без работы и до последнего цилиндра возили пассажиров.
Отводя глаза в сторону, правительство дает понять, что меры — временные и через год все научатся выпускать собственную топливную аппаратуру, катализаторы, блоки управления. Предыдущих 30 лет нам не хватило, но теперь непременно получится. В любом случае, еще год инженерам и конструкторам наравне с рабочими будет куда ходить на работу…