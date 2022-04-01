Почему в России часто выходят из строя электрические разъемы в автомобилях

​Но пустой разъем — это не всегда искомое. Дело в том, что коса проводов делается универсальная — не только для всех возможных комплектаций, но и для разных моделей, так что в процессе поиска стоит прощупать и соединенные «половинки». Иногда, от тряски, которой так богаты наши дороги, они немного расходятся, вследствие чего теряется контакт. Защелкнуть на место никогда не рано. Обратите внимание на качество изготовления сочленения: «колхоз» от «оригинала» можно отличить с первого взгляда. И да, «колхоз» всегда развалится быстрее.

Первым делом просто на ощупь проверим те разъемы, до которых можно дотянуться. Потом включаем сознание и внимательно смотрим на стойку по левую ногу в районе обуви. В великом множестве машин там-то и располагается основное соединение, да еще и «главный мозг». Сняв пластик — он обычно отщелкивается — увидим мощный жгут. И разъем, который нас болье всего интересует. Общая влажность от ковра, текущее лобовое стекло или рыбалка прямо из салона приводят к тому, что провода там окисляются. Особенно — масса, которая всегда под нагрузкой. Если не получится оценить состояние глазами, просто потрогайте руками: зеленый порошок на пальцах — это следы окисления, которые появляются от контакта меди и воды. Если таковой имеется — проблема найдена.