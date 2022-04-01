Почему в России часто выходят из строя электрические разъемы в автомобилях

Гирлянда красных и не только лампочек на приборной панели, «припадки» и полное нежелание автомобиля выполнять свои прямые обязанности — это симптомы проблемы с электрической сетью. Что-то где-то коротнуло, вышло из строя, разомкнулось (нужное — подчеркнуть). В любой современной машине полтонны проводки и столько же различных блоков и датчиков, так что без опытного электрика тут обойтись. Телефон-эвакуатор-СТО.
Впрочем, пока ждем «техничку», можно осмотреться. Оценочно пнуть колесо, заглянуть умным взором под капот. Однако в трех случаях из четырех беда кроется даже не под капотом, как кажется изначально, а в салоне. Вокруг водителя находится несколько важных блоков и сочленений толстых кос проводов, которые могут стать источником негодования. Если торчит только одна часть разъема, то велика вероятность найти где-то рядом и вторую. Соединив, получим результат.
Но пустой разъем — это не всегда искомое. Дело в том, что коса проводов делается универсальная — не только для всех возможных комплектаций, но и для разных моделей, так что в процессе поиска стоит прощупать и соединенные «половинки». Иногда, от тряски, которой так богаты наши дороги, они немного расходятся, вследствие чего теряется контакт. Защелкнуть на место никогда не рано. Обратите внимание на качество изготовления сочленения: «колхоз» от «оригинала» можно отличить с первого взгляда. И да, «колхоз» всегда развалится быстрее.
Первым делом просто на ощупь проверим те разъемы, до которых можно дотянуться. Потом включаем сознание и внимательно смотрим на стойку по левую ногу в районе обуви. В великом множестве машин там-то и располагается основное соединение, да еще и «главный мозг». Сняв пластик — он обычно отщелкивается — увидим мощный жгут. И разъем, который нас болье всего интересует. Общая влажность от ковра, текущее лобовое стекло или рыбалка прямо из салона приводят к тому, что провода там окисляются. Особенно — масса, которая всегда под нагрузкой. Если не получится оценить состояние глазами, просто потрогайте руками: зеленый порошок на пальцах — это следы окисления, которые появляются от контакта меди и воды. Если таковой имеется — проблема найдена.
Еще одно важное знание — это специфика самих разъемов. Бытует мнение, что популярность «японцев» кроется в надежности их электрики, что подтверждается одним простым доводом: азиаты делали и продолжают делать и «маму» и «папу» из первичного пластика, тогда как европейские производители регулярно используют вторсырье. А «вторичка», как известно, разваливается в разы быстрее, тем более, если речь идет о расположении в непосредственной близости от воздуховода печки.
Сломанный разъем — большая проблема, решить которую зачастую не может даже официальный дилер. Ведь он по мануалу идет на замену вместе с косой проводов. Цену себе представляете? Вот и мы не представляем. Поэтому проще и дешевле пойти по пути «малой крови», открыв доску бесплатных объявлений: сегодня есть целые магазины, которые занимаются исключительно продажей разъемов, как новых, так и подержанных. Они помогут — достаточно отправить сообщение с маркой и моделью, а также фотографией «провинившегося». А уж пересобрать соединение сможет даже малоопытный механик. Там вся сложность — подлезть и фонарик удобно расположить.