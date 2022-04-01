Сколько тратят россияне на покупку подержанного автомобиля в кризис

По информации Авито Авто, средняя стоимость авто с пробегом за три месяца с начала года составила 450 000 рублей. Это на 19% больше, чем за последний квартал минувшего года и почти на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Самыми востребованными у россиян на «вторичке» стали LADA Priora, LADA 2114 Samara и LADA Granta, а также модели японской Toyota, корейских Hyundai и Kia. А наиболее активным рынком подержанных авто оказался столичный регион. Чуть менее оживленный спрос зафиксирован в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

«В текущих условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России. Автодилеры уже перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом. Есть основания ожидать, что доля корейских и китайских автомобилей в продажах на рынке автомобилей с пробегом будет расти. Этот тренд, сформировавшийся еще в 2021 году имеет все шансы укрепиться на фоне сложившейся рыночной ситуации», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.